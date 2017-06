Trek-Segafredo met Mollema en De Kort naar de Tour

Mollema (30) geldt als belangrijkste helper van Contador, die de Tour in 2007 en 2009 won. De 34-jarige Spanjaard geldt als outsider in de 104e editie die op 1 juli van start gaat.

De Groninger verschijnt voor de zevende keer aan de start in de Tour. In 2013 (zesde), 2014 (tiende) en 2015 (zevende) behaalde hij een top tien-klassering.

Vorig jaar bezette Mollema enige tijd de tweede plaats in het algemeen klassement, maar in het slot van de Tour verspeelde hij die positie en werd hij uiteindelijk elfde. Dit jaar koos de klimmer er in samenspraak met zijn ploeg voor om in de Giro d'Italia voor een goed klassement te gaan en in de Tour te knechten voor Contador.

Degenkolb

De Kort (34) is geselecteerd op voorspraak van John Degenkolb. De Brabander moet de Duitser helpen aan succes in sprintetappes.

De Kort en Degenkolb waren in het verleden ploeggenoten bij Giant-Alpecin, het huidige Team Sunweb. Afgelopen zomer verkasten ze samen naar Trek.

In vijf eerdere Tourdeelnames haalde De Kort steeds Parijs. Zijn hoogste klassering in het algemeen klassement was de 73e plek in 2015. Vorig jaar werd De Kort op het laatste moment thuisgelaten door Giant.

De Tourploeg van Trek wordt gecompleteerd door de Portugees André Cardoso, de Italiaan Fabio Felline, de Oostenrijker Michael Gogl, de Colombiaan Jarlinson Pantano en de Spanjaard Markel Irizar.