Froome denkt dat Tourparcours hem dit jaar minder goed ligt

"Het parcours past dit jaar denk ik niet zo goed bij me als in de jaren waarin ik gewonnen heb", zegt de Tourwinnaar van 2013, 2015 en 2016. "Dat komt doordat er weinig finishes bergop zijn en door het lage aantal tijdritkilometers."

De Tour kent dit jaar twee individuele tijdritten, samen goed voor 36,5 kilometer. De enige klimetappes met finish bergop zijn de ritten vijf, twaalf en achttien.

"Ik denk dat de verschillen dit jaar erg klein zullen zijn", zegt Froome, die vorig jaar met een voorsprong van 4 minuten en 5 seconden nummer twee Romain Bardet voorbleef.

"Voor de fans wordt het een opwindende koers. Ikzelf zal moeten zorgen dat ik op mijn best ben en zal elke situatie in mijn voordeel moeten beslissen."

Sleuteletappes

Froome denkt dat de Tour weleens beslist kan worden in de achttiende etappe. "De rit naar de Izoard heeft de zwaarste slotklim deze Tour, met een finish boven de 2000 meter. Het is een reusachtige klim."

"Ook de negende rit wordt een sleuteletappe. Na de klim op de Mont du Chat volgt een afdaling naar Chambery. Maar de Tour zal dit jaar niet in één etappe gewonnen worden. De beste over de periode van drie weken wint."

De 32-jarige Brit houdt rekening met meerdere rivalen. "Ik vind het moeilijk om een echte concurrent te benoemen. Meerdere renners maken kans op de eindzege. Richie Porte is er daar één van. Nairo Quintana en Romain Bardet ook. Alberto Contador kun je ook nooit uitsluiten. Het wordt een zware Tour voor me."

Froome liet zich dit jaar in aanloop naar de Tour nauwelijks zien. Hij reed vier rondes, zonder maar een etappe te winnen. In de Herald Sun Tour eindigde de Brit als zesde in het eindklassement. Daarna volgden de Ronde van Catalonië (dertigste), Ronde van Romandië (achttiende) en het Criterium du Dauphiné (vierde).

"Ik voel me goed. De opbouw naar de Tour is kalm geweest, maar er ligt een drukke zomer voor me", zegt Froome. "Natuurlijk is de Tour mijn hoofddoel, maar mogelijk ga ik daarna ook nog de Ronde van Spanje rijden."

Poels

Donderdag werd bekend dat Froome het in de Tour zonder Wout Poels moet stellen. De Limburgse meesterknecht is volgens het team onvoldoende hersteld van een knieblessure.

De Colombiaan Sergio Henao, de Pool Michal Kwiatkowski, de Spanjaarden Mikel Landa en Mikel Nieve, de Britten Geraint Thomas en Luke Rowe, de Wit-Rus Vasil Kiryienka, de Duitser Christian Knees zijn de helpers van Froome bij Team Sky.

De Tour de France start op 1 juli met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf. De belangrijkste koers van het jaar eindigt op 23 juli in Parijs.