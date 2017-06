Minder renners per ploeg vanaf volgend jaar in Tour, Giro en Vuelta

Het peloton bij de grote rondes zal daardoor ook minder groot zijn. In totaal beginnen er niet meer 198 maar 176 renners. Ook bij andere WorldTour-wedstrijden worden de ploegen kleiner.

De UCI denkt door de aanpassing de veiligheid van de renners en alles om het peloton heen te vergroten. De afgelopen jaren was er veel discussie over de veiligheid van de renners, onder meer door de dood van Antoine Demoitié. De 25-jarige Belg werd tijdens Gent-Wevelgem in 2016 aangereden door een motor en overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Bovendien verwacht de UCI dat koersen met kleinere ploegen zorgt voor minder gecontroleerd rijden en dus meer spektakel.

Week later

De UCI maakte donderdag ook bekend dat de Tour in 2018 een week later begint. In plaats van op 30 juni gaan de renners op 7 juli van start op de beruchte Passage du Gois in het westen van Frankrijk.

De verschuiving houdt verband met het WK voetbal, dat tot 15 juli duurt. De UCI denkt dat er meer aandacht zal zijn voor de Tour als het minder lang samenvalt met het toernooi in Rusland.

De Tour gaat dit jaar op zaterdag 1 juli van start met een tijdrit door het Duitse Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.