Van Avermaet moet BMC-kopman Porte naar succes leiden in Tour

Porte krijgt in de Ronde van Frankrijk hulp van onder andere Greg Van Avermaet. De Belgische leider van de UCI WorldTour-ranking won in de afgelopen twee edities een etappe en gaat op jacht naar zijn derde etappezege. Daarnaast zal hij Porte ondersteunen in zijn jacht op de gele trui, is te lezen op de website van de ploeg.

De 32-jarige Belg doet voor de vijfde keer mee. Zijn beste resultaat noteerde hij in 2014. Hij werd toen 34e. Een jaar geleden reed hij drie dagen in de gele leiderstrui.

Verder is er in de Tourselectie plek voor de Zwitsers Stefan Küng, Michael Schär en Danilo Wyss en de Italianen Damiano Caruso en Alessandro De Marchi. De ploeg wordt gecompleteerd met de Fransman Amaël Moinard en de Ier Nicholas Roche.

Vijfde

Porte eindigde als vijfde in de Ronde van Frankrijk van 2016. In het Critérium du Dauphiné liet hij zien goed in vorm te zijn, maar raakte hij in de slotetappe de leiderstrui kwijt aan de Deen Jakob Fuglsang.

"Een podiumplek met Porte in de Tour de France zou een geweldig resultaat zijn. We gaan helemaal voor het klassement van Porte", laat ploegbaas Fabio Baldato weten. "We hebben Caruso en Roche als laatste twee ploeggenoten om Porte te ondersteunen in de hoge bergen. De Marchi en Moinard zullen daarvoor cruciaal zijn."

"In de vlakke etappes en als de koers snel is hebben we Küng, Schär, Wyss en Van Avermaet. Zij zullen Porte veilig over de streep brengen."

Opgewonden

Porte is zelf na een goed voorseizoen vol vertrouwen. "Ik ben opgewonden en nerveus. Het is een balans tussen goed voorbereid en fris genoeg zijn om 21 etappes lang op het hoogste niveau te kunnen presteren."

De Tour begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.