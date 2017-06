Wout Poels ontbreekt in Tourselectie Team Sky

Poels stond in het voorjaar ruim drie maanden aan de kant met aanhoudende knieklachten. De 29-jarige renner maakte vorige week in de korte maar zware Franse etappekoers Route du Sud zijn langverwachte rentree en hield daar een goed gevoel aan over.

"Ik heb wel vertrouwen dat ik naar de Ronde van Frankrijk mag", zei Poels na de laatste etappe van zondag. "De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar."

De concurrentie voor een plek in de Tourselectie van Team Sky was echter groot. Froome kan in de jacht op zijn vierde Tourzege na 2013, 2015 en 2016 beschikken over een ijzersterk team.

In de bergen krijgt de 32-jarige Brit steun van de Colombiaan Sergio Henao, de Pool Michal Kwiatkowski, de Spanjaarden Mikel Landa en Mikel Nieve en de Brit Geraint Thomas. De Wit-Rus Vasil Kiryienka, de Duitser Christian Knees en de Brit Luke Rowe zullen belangrijke krachten zijn in vlakke ritten.

Historisch

Froome kan na de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain de vijfde renner worden die de Tour minimaal vier keer heeft gewonnen. Het eerstgenoemde kwartet schreef de Ronde van Frankrijk ieder vijf keer op zijn naam.

Lance Armstrong was zeven keer de beste in de Tour, maar zijn zeges zijn geschrapt wegens dopinggebruik.

"Het zou ongelooflijk zijn om de Tour voor de vierde keer te winnen", zegt Froome op de site van Team Sky. "Jagen op die vierde zege heeft me heel veel motivatie gegeven. Het team is er klaar voor en ik kan niet wachten op de start van de Tour. Dat gevoel krijg ik voor geen enkele andere koers."

Teambaas Dave Brailsford stelt dat Froome klaar is voor de Tour. "We hebben een sterke en ervaren ploeg opgesteld die hem zal steunen. We willen de kracht van ons team in ons voordeel gaan gebruiken."

De Tour de France start op 1 juli met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf. De belangrijkste koers van het jaar eindigt op 23 juli in Parijs.