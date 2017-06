Filippo Pozzato (35) ook volgend jaar nog in wielerpeloton

"Ik ben verheugd met deze aankondiging. Natuurlijk ben ik eerst vooral profwielrenner, maar deze nieuwe functie is een uitdaging die ik graag aanneem'', zegt Pozzato.

"Ik zal stap voor stap beginnen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik in het management een belangrijke bijdrage kan leveren in het technische deel."

Pozzato schreef in 2006 Milaan-San Remo op zijn naam. Drie jaar eerder was hij al de beste in Tirreno-Adriatico. In zijn loopbaan boekte de Italiaan ook twee etappezeges in de Tour de France, namelijk in 2004 en 2007.

Fietsfabrikant Wilier Triestina blijft ook in 2018 hoofdsponsor van de Italiaanse pro-continentale ploeg. De ploeg hoopt ook snel het contract met de talentvolle sprinter Jakub Mareczko te verlengen.