Dumoulin denkt dat opgave in Zwitserland cruciaal was voor titelprolongatie

"De hitte was wel een uitdaging, maar ik heb me goed aangepast aan de omstandigheden. Ook op mentaal gebied gaat het goed de laatste dagen. Het is prachtig dat ik deze trui opnieuw mag dragen", aldus Dumoulin, die iets meer dan 59 minuten deed over zijn tijdrit van 50 kilometer.

De renner van Team Sunweb, die eind mei historie schreef door de Giro d'Italia te winnen, moest vorige week nog opgeven in de Ronde van Zwitserland. Dumoulin was vermoeid en stapte af na de vijfde etappe.

De Limburger is achteraf blij met zijn keuze om de Ronde van Zwitserland niet af te maken. "Ik had verder kunnen rijden, maar dan was ik waarschijnlijk achtste geworden. En dan had ik hier niet gewonnen."

Omstandigheden

Trainer Adriaan Helmantel van Sunweb is opgelucht dat Dumoulin zich snel heeft weten te herpakken. "We wisten dat het lastig zou worden voor Tom na een intense periode. Hij heeft zich gelukkig goed kunnen herstellen de laatste dagen. Daardoor kon hij fris aan deze tijdrit beginnen."

"Het was voor hem vooral een mentale strijd", beseft Helmantel. "Maar Tom was zeer gemotiveerd om zijn titel te verdedigen. Hij heeft een heel sterke rit neergezet."

Dumoulin doet niet mee aan de Tour de France en kan zodoende een rustperiode inlassen. De Limburger hoopt op 20 september hoge ogen te gooien bij het WK tijdrijden in het Noorse Bergen.