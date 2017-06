Van Vleuten klopt Van Dijk en pakt Nederlandse titel tijdrijden

Het is al de derde Nederlandse tijdrittitel voor de 34-jarige Van Vleuten, die vorig jaar en in 2014 ook de sterkste was. Ze was over 25 kilometer vier seconden sneller dan Van Dijk: 32.44 om 32.48.

De 30-jarige Van Dijk heeft ook al drie Nederlandse titels achter haar naam staan (2007, 2012 en 2013), maar ditmaal moest ze genoegen nemen met de tweede plaats. Nummer drie Van der Breggen, die vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch brons pakte op de tijdrit, was 26 tellen langzamer dan Van Vleuten.

Lucinda Brand werd vierde met 1.09 achterstand op Van Vleuten en Roxane Knetemann vijfde op 1.34.

Van Moorsel

Het Nederlands kampioenschap tijdrijden voor vrouwen wordt sinds 1991 verreden en Ingrid Haringa was de eerste winnares.

Met ieder drie keer goud zijn Van Vleuten en Van Dijk nog ver verwijderd van het record van Leontien Zijlaard-Van Moorsel. De Brabantse was van 1997 tot en met 2002 liefst zes keer op rij de snelste.

Woensdagavond rijden de mannen om de Nederlandse tijdrittitel in Montferland, met Jos van Emden en Tom Dumoulin als favorieten. Het pacours bij de mannen is vijftig kilometer lang.