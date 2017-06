Sunweb met debutant Teunissen, Ten Dam en kopman Barguil naar Tour

Voor Teunissen is het de eerste keer dat hij de Tour zal rijden. De 24-jarige renner kwam afgelopen winter over van Lotto-Jumbo. In 2015 reed hij met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde.

De 25-jarige Barguil is in Frankrijk kopman van Sunweb. De Fransman is fit genoeg om van start te gaan, nadat hij eind april bij een val in de Ronde van Romandië een breuk opliep in zijn bekken. Begin juni maakte hij zijn rentree in het Criterium du Dauphine, waar hij dertigste werd in de eindklassering.

Het wordt de derde Tourdeelname voor Barguil. In 2015 werd de klimmer veertiende in het eindklassement, vorig jaar stond hij op de 23e plaats in de einduitslag.

De Duitser Nikias Arndt, die debuteert in de Tour, was woensdag de eerste Tourrenner van Sunweb die bekend werd gemaakt, gevolgd door Barguil de Nederlanders Curvers, Ten Dam en Teunissen en de Duitser Simon Geschke.

De 37-jarige Curvers gaat voor de zesde keer van start. Voor de één jaar jongere Ten Dam wordt het zijn negende Tourdeelname. Zijn beste resultaat was de negende plaats in het eindklassement van 2014.

Matthews

De selectie van de ploeg van manager Iwan Spekenbrink bestaat nu in totaal uit zeven renners, omdat Michael Matthews al eerder is toegezegd dat hij naar de Tour gaat.

De 26-jarige Australiër moet Sunweb aan dagsucces helpen in etappes met een heuvelachtig parcours.

Voor de laatste twee plekken zijn nog zes renners uit de voorselectie in de race. Dat zijn de Nederlanders Ramon Sinkeldam, Tom Stamsnijder en Albert Timmer, de Duitsers Phil Bauhaus en Johannes Fröhlinger en de Deen Sören Kragh Andersen.

Dumoulin

In de eerste grote ronde van dit jaar ging de eindzege naar Sunweb, dat vorig jaar nog door het leven ging als Giant-Alpecin. Tom Dumoulin won in mei de roze trui in de Giro d'Italia. De Maastrichtenaar zal dit jaar niet deelnemen aan de Tour de France.

De Tour begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.