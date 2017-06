Opgeluchte Poels denkt fit genoeg te zijn voor plek in Tourselectie Team Sky

"De opluchting is groot. Zeker omdat ik de afgelopen weken geen last meer van mijn knie heb gehad", zegt Poels maandag in De Telegraaf.

Poels eindigde in de Franse rittenkoers op de 41e plaats, bijna een half uur achter de Zwitserse winnaar Silvan Dillier.

"De knie houdt het goed", aldus de klimmer uit Blitterswijck, die de afgelopen twee jaar als knecht van Chris Froome een belangrijk aandeel had in de Tourzeges van zijn Britse kopman. Met name vorig jaar maakte Poels veel indruk in de bergen.

Progressie

De Limburger verwacht deze week te horen of Sky hem komende maand weer meeneemt naar de Tour. "Ik heb wel vertrouwen dat ik erbij zit. De progressie is de afgelopen weken duidelijk zichtbaar."

Na zijn maandenlange afwezigheid is Poels nog niet op topnvieau, maar daar denkt hij tijdens de Tour naartoe te kunnen groeien.

"Als knecht van Froome hoef ik er ook nog niet per se de eerste dag al te staan. Er wordt meer gekeken om mij als frisse arbeider in de derde week in de Alpen nog vol in te zetten. Ik blijf nu ook nog enkele dagen in de Pyreneeën om enkele ritten te verkennen. Dat zijn signalen dat de ploeg vertrouwen in mij heeft."

Vuelta

In het najaar gaat Poels waarschijnlijk van ook start in de Vuelta. "Omdat ik er drie maanden uit heb gelegen, zou dat wel eens goed kunnen uitpakken. Ik zal daar in ieder geval nog fris genoeg zijn om sterk te rijden. Maar eerst hopelijk weer aan de zijde van Chris de Tour rijden."

De Tour begint op zaterdag1 juli met een individuele tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs.