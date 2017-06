Goncalves stelt eindzege in Ster ZLM toer veilig, slotrit prooi voor Kittel

Goncalves had zaterdag de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic door de Ardennenrit naar La Gileppe voor zich op te eisen.

De 28-jarige Portugese renner van Katusha verdedigde een dag later met succes zijn gele trui. Hij kwam geen moment in de problemen en pakte onderweg zelfs drie extra bonificatieseconden.

Goncalves eindigde daardoor bovenaan de rangschikking met elf seconden voorsprong op nummer twee Roglic, die dankzij zijn zege van woensdag in de proloog drie dagen lang het klassement had aangevoerd.

Kittel toonde zich op de vijfde en laatste dag van de rittenkoers door Zuid-Nederland en België de sterkste in de massasprint.

De Duitse kopman van Quick-Step Floors bleef na 180 kilometer koers met start en finish in Oss Dylan Groenewegen (tweede) en André Greipel (derde) voor.

Vlak

Dat de etappe werd beslist door de sprinters, kwam niet als een verrassing. Het parcours was vlak, waardoor de vroege ontsnappers Jim Aernouts en Jasper Hamelink eigenlijk nooit echt een kans maakten op de zege.

Aernouts waagde op zo'n 65 kilometer van de meet nog wel in zijn eentje een poging, maar werd vijftien kilometer later weer ingerekend door het peloton.

In de slotfase lukte het Tijmen Eising nog wel om een klein gaatje te slaan, maar ook zijn aanval was geen lang leven beschoren.

In de onoverkomelijke sprint slaagde niemand erin Kittel van zijn eerste zege in deze editie van de Ster ZLM Toer te houden. Ook Groenewegen niet, die daardoor op twee bleef steken.

Route du Sud

In Frankrijk schreef Silvan Dillier de Route du Sud op zijn naam. De leidende positie van de Zwitserse BMC-renner kwam zondag in de vierde en laatste etappe niet meer in gevaar.

Dillier moest weliswaar een minieme voorsprong van slechts één seconde op Richard Carapaz verdedigen, maar de Ecuadoraan deed in de rit van Gers-Astarac naar het racecircuit Paul Armagnac in Nogaro geen aanval meer op de rode leiderstrui.

De dagzege ging naar de Nieuw-Zeelander Tom Scully, die zijn ploeg Cannondale-Drapac het tweede succes op rij bezorgde. Scully maakte onderdeel uit van de kopgroep die op het racecircuit ternauwernood uit de greep van het jagende peloton bleef.

Voetsporen

Een dag eerder had de Franse klimmer Pierre Rolland van Cannondale de koninginnenrit over de befaamde Col du Tourmalet naar skistation Gavarnie-Gèdre in de Pyreneeën gewonnen.

Dillier eindigde in die rit als vijfde en hield de schade ten opzichte van Carapaz, die als derde over de streep was gekomen, precies genoeg binnen de perken om de leiderstrui voor zich op te eisen.

Hij treedt in de voetsporen van de toprenners Nairo Quintana en Alberto Contador, die de Route du Sud de afgelopen twee jaar hadden gewonnen. De 26-jarige Dillier vierde de eerste rondezege uit zijn carrière.