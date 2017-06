Goncalves wint etappe en pakt leiding in Ster ZLM Toer

Beide renners waren in de slotfase ontsnapt van de voorlaatste etappe, een heuvelachtige rit in België van Verviers naar de stuwdam van La Gileppe.

In die groep zat ook klassementsleider Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Lotto-Jumbo reageerde echter niet toen de twee er vandoor gingen.

Lotto-Jumbo probeerde Goncalves en De Plus nog wel bij te halen, maar slaagde daar niet in. Roglic eindigde nog wel als derde, maar is wel zijn leidende positie in het klassement kwijt.

De etappekoers eindigt zondag met een rit van en naar Oss.

Route du Sud

In de Route de Sud was de dagwinst voor Pierre Rolland. De dertigjarige kopman van Cannondale-Drapac sprong op de slotklim naar de finish in skistation Gavarnie-Gèdre weg bij zijn twee medevluchters en soleerde naar de streep.

De renners moesten in de derde etappe van de Route du Sud, die ging over 167 kilometer, onder meer de befaamde Col du Tourmalet over.

De Italiaan Gianni Moscon kwam op 42 seconden als tweede over de streep, in gezelschap van Richard Carapaz uit Ecuador. Silvan Dillier neemt de rode leiderstrui over van de Fransman Julien Loubet.

De BMC-renner verdedigt zondag in de slotrit tussen Gers-Astarac en het racecircuit Paul Armagnac in Nogaro een voorsprong van precies één tel op Richard Carapaz uit Ecuador.