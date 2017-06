Sagan boekt tweede ritzege in Zwitserland, Spilak blijft geletruidrager

Sagan bleef na een honderd kilometer lange rit met start en finish in Schaffhausen de Italianen Sacha Modolo (tweede) en Matteo Trentin (derde) ruim voor.

Voor Sagan betekende het zijn tweede etappezege in deze editie van de meerdaagse rittenkoers door het Alpenland. Hij was woensdag ook al de concurrentie de baas in Cevio.

Simon Spilak verdedigde met succes zijn gele leiderstrui. De Sloveen kwam net als Damiano Caruso en Steven Kruijswijk, de nummer twee en drie in het algemeen klassement, in het peloton binnen.

Spilak begint zondag met een voorsprong van 52 en 65 seconden op Caruso en Kruijswijk aan de afsluitende individuele tijdrit over relatief 28,6 vlakke kilometers door Schaffhausen. Hij greep twee jaar geleden ook al de eindoverwinning in Zwitserland.

Van der Lijke

De etappe van zaterdag beloofde vooraf heel wat spektakel, doordat er acht identieke ronden met twee klimmetjes op het programma stonden, maar daar kwam uiteindelijk weinig van terecht.

Vier renners, waaronder de Nederlander Nick van der Lijke, kregen al snel een vrijgeleide van het peloton, maar slaagden er nooit in een grote voorspong bij elkaar te fietsen.

Met nog 25 kilometer voor de boeg voerde de achtervolgende groep het tempo flink op, wat ertoe leidde dat er op dertien kilometer van de finish een samensmelting plaatsvond.

In de finale probeerden verschillende renners weg te rijden, maar niemand kon een massasprint voorkomen. Daarin kwam Sagan al snel op kop te liggen, maar dat deerde de renner van Bora-Hansgrohe niet. Hij kon ruim op tijd voor de vijftiende keer in zijn loopbaan als eerste zijn armen in de lucht steken in Zwitserland.