Lefevere vindt dat Lotto-Jumbo wordt voorgetrokken in Ster ZLM Toer

De Sloveense kopman van Lotto-Jumbo kwam vrijdag door een valpartij op 3,5 kilometer van de finish met tijdverlies binnen in Buchten. Toch raakte hij niet op achterstand in het klassement.

"Hij kreeg gemakshalve de tijd van de dagwinnaar. Dat was fout, want de val was niet binnen de driekilometergrens", foetert Lefevere tegen Het Nieuwsblad.

Marcel Kittel besloot niet mee te sprinten omdat de sprinttrein van Quick-Step averij opliep bij de valpartij. Hij kwam wel in dezelfde tijd binnen als Dylan Groenewegen. De Duitser staat desondanks nog altijd op drie seconden van klassementsleider Roglic, tot groot ongenoegen van Lefevere.

"Regels zijn regels, en die moeten worden toegepast: 3,5 kilometer is geen 3 kilometer. Kittel had de gele leiderstrui moeten krijgen. Maar ja, Lotto-Jumbo is zeker een Nederlandse ploeg?", vraagt de 62-jarige Belg zich hardop af.

Lotto-Jumbo is vooralsnog ongenaakbaar in de Ster ZLM Toer. Roglic schreef de proloog door Westkappele op zijn naam en daarna sprintte Groenewegen twee keer naar de winst.