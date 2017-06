Poels wil Tour-deelname afdwingen in koninginnenrit Route du Sud

"Als ik gewoon goed mee kan, dan moet het denk ik wel goed zitten", spreekt de 29-jarige Poels zijn verwachting uit tegenover de NOS. "Dus ik ga m'n best doen."

Als meesterknecht hielp hij zijn kopman Chris Froome de afgelopen twee edities aan het geel in de Tour de France en ook over twee weken hoopt hij weer aan het vertrek te staan bij de individuele tijdrit door Düsseldorf.

Poels kende echter een verre van ideale voorbereiding. Hij kreeg in februari last van zijn knie tijdens de Ruta del Sol. "Toen dacht ik eigenlijk dat het een kleine blessure was, maar uiteindelijk heeft dat me een paar maanden aan de kant gehouden."

"Dat zijn niet de leukste tijden. Dan begin je je wel te vervelen en op een gegeven moment raak je ook wel een beetje gefrustreerd, maar uiteindelijk hebben we het probleem kunnen aanpakken en zit ik gelukkig weer op de fiets."

Vakantie

Zo keerde de Limburger afgelopen donderdag weer terug in het peloton. Dat beviel volgens Poels heel goed. "En de tweede etappe ging ook wel lekker, dus ik kijk uit naar de koninginnenrit."

Daarin hoopt Poels de ploegleiding van Team Sky ervan te kunnen overtuigen dat hij ook dit jaar weer van waarde kan zijn in 'La Grande Boucle'. "Als het hier allemaal goed gaat, dan ga ik normaal gesproken naar de Tour. En anders heb ik weer vakantie."

Op schema

Zelf heeft hij wel het idee dat hij de stijgende lijn te pakken heeft. "En normaal gesproken moet ik pas in de laatste anderhalve week van de Tour mijn mannetje staan. Ik hoef er natuurlijk niet al in de eerste week te staan, zoals Chris (Froome, red.)."

"Ik denk dus dat we wel goed op schema liggen. De ploeg heeft er vertrouwen in en ik voel me zelf ook wel goed. Ik ben nu ondertussen vier weken weer echt normaal aan het trainen en ik ben met de ploeg ook op hoogtestage geweest op Tenerife."

Poels hoopt bovendien op wat krediet binnen Team Sky. "De laatste twee jaar was ik natuurlijk best een vaste waarde binnen de ploeg. Je bent nooit zeker van je startplek, maar als het goed ging in het voorjaar hoefde ik me er niet zoveel zorgen over te maken."

Vuelta

Mocht hij toch niet tot de negenkoppige Tour-equipe behoren, dan richt de Limburger zijn pijlen volledig op de Ronde van Spanje. "Ik heb natuurlijk een stuk minder koersen gereden, dus normaal ga ik ook de Vuelta rijden. Dan is het wel echt ideaal om in de Tour te koersen, dan een paar weken rust te nemen en daarna de Vuelta."

Poels is na twee dagen de nummer 47 in het algemeen klassement van de Route du Sud, met dik zes minuten achterstand op Julien Loubet. In de koninginnenrit van zaterdag wacht het peloton drie zware beklimmingen, waaronder de beruchte Col du Tourmalet.