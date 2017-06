Groenewegen constateert dat hij in goede vorm steekt richting Tour

"We rijden heel goed, hebben hier een sterke ploeg en de meeste van die jongens zullen ook wel een kans maken op de Tour. Ik wil daar in topvorm naartoe gaan en het lijkt erop dat ik de vorm wel aardig te pakken heb", zegt Groenewegen vrijdag op de website van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

De Nederlands kampioen op de weg maakte in de straten van Buchten de nodige indruk door in de massasprint de Duitser André Greipel voor te blijven. Dat deed de 23-jarige Amsterdammer zichtbaar goed.

"Het was een mooie overwinning. Het was een hectische finale. Ik werd vandaag echt perfect afgezet op 175 meter van de finish. Dan moet de overwinning eigenlijk binnen zijn en ik maakte het dan ook af", analyseerde Groenewegen.

"Voor de tweede dag op rij liep de sprinttrein erg goed. Ik werd zo hard op gang getrokken door Robert Wagner dat ik de spurt alleen maar hoefde door te trekken. Er kwam niemand meer overheen."

Zeeman

Ploegleider Merijn Zeeman wist niet wat hem overkwam in het Limburgse plaatsje. "Ongelofelijk. Ik heb dat nog nooit meegemaakt: de eerste drie ritten van een ronde winnen", doelde hij tevens op de proloogwinst van Primoz Roglic woensdag.

"Het was een flinke klus vandaag om de goede kopgroep weg te laten rijden. Vanaf toen hebben we gecontroleerd. Gijs Van Hoecke heeft weer fantastisch gereden. De andere renners waren volledig gefocust op de finale en dat hebben ze echt super goed gedaan. Groot compliment voor de jongens."

Zeeman is van mening dat de sprinttrein van Lotto-Jumbo stappen maakt in de Nederlands-Belgische rittenkoers en hoopt dan ook dat de ploeg in de Tour hetzelfde kan laten zien. "We willen met Dylan naar de wereldtop. We zijn in de ZLM Toer de automatismen aan het aanscherpen en om de overtuiging in de sprinttrein te krijgen."