Groenewegen wint ook massasprint derde etappe Ster ZLM Toer

De 23-jarige Groenewegen toonde zich in Limburg opnieuw oppermachtig in de massasprint. Hij had donderdag ook al de tweede etappe van de Ster ZLM Toer gewonnen.

Omdat de Sloveen Primoz Roglic woensdag de proloog van de Nederlands-Belgische koers had gewonnen, is Lotto-Jumbo nog ongeslagen na drie dagen.

Groenewegen was na 209 kilometer koersen door Limburg in de finale sneller dan de Duitser André Greipel en zijn landgenoot Moreno Hofland (beiden Lotto Soudal).

"We hebben de hele dag met de ploeg gecontroleerd. Dan maken we het zo af, met een perfecte lead-out. Dat is een heel erg lekker gevoel", analyseert Groenewegen na afloop.

De Amsterdammer ontsnapte in de slotkilometer aan een valpartij, in tegenstelling tot Roglic. "Gelukkig valt het mee. We houden het geel en pakken de etappe, dus dat is perfect. Dat geeft een heel goed gevoel richting de Tour."

Vlucht

De rit met start en finish in Buchten werd gekleurd door een lange vlucht met daarin de Nederlanders Twan van den Brand, Joey van Rhee, Jasper Hamelink, Berden de Vries en Robbert de Greef.

Nadat de kopgroep al grotendeels uiteen was gevallen, werden de laatste vluchters op zo'n 3 kilometer van de eindstreep ingerekend door het peloton onder aanvoering van Lotto-Jumbo, waarna Groenewegen naar de winst kon sprinten.

Roglic bleef de leider in het algemeen klassement. Zaterdag volgt de voorlaatste etappe, een heuvelachtige rit op Belgisch grondgebied.

Route du Sud

Elia Viviani van Team Sky was in de Route du Sud in de massasprint rapper dan de Spanjaard Carlos Barbero en de Fransman Lorrenzo Manzin.

Wouter Wippert (Cannondale-Drapac) was na 173,8 kilometer van Espace Loisirs Sor et Agout naar Saramont de snelste Nederlander op de tiende plaats.

Julien Loubet bleef de leider in de Franse rittenkoers. De coureur van Armée de Terre soleerde donderdag naar de winst in de openingsrit.

Ronde van Slovenië

Mezgec sprintte naar de dagwinst in de tweede etappe van de Ronde van Slovenië. De renner van Orica-Scott was na een regenachtige rit de snelste in de massasprint.

De slotkilometer in de straten van hoofdstad Ljubljana werd ontsierd door een valpartij in de laatste bocht, waarna Mezgec op de meet afrekende met Roberto Ferrari en Mark Renshaw.

Mezgec is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De 28-jarige Sloveen lost de Ier Sam Bennett af, die donderdag de openingsrit had gewonnen maar vrijdag geen rol van betekenis speelde.

Het was pas de eerste zege van het jaar voor Mezgec. De Ronde van Slovenië duurt nog tot en met zondag. Vrijdag volgt een zware bergrit met aankomst bergop.