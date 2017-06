Zes Nederlanders in voorlopige selectie Sunweb voor Tour de France

De ploeg van manager Iwan Spekenbrink, die onder Duitse licentie rijdt, meldt donderdag dat de Australische sprinter Michael Matthews en de Duitser Nikias Arndt al zeker zijn van een plek in de negenkoppige selectie.

Roy Curvers, Ramon Sinkeldam, Tom Stamsnijder, Laurens ten Dam, Mike Teunissen en Albert Timmer zijn de Nederlandse kanshebbers voor een plekje in de formatie van Sunweb.

De Franse klimmer Warren Barguil is de beoogde troef voor het klassement. Barguil maakte onlangs in het Critérium du Dauphiné zijn rentree, nadat hij een maand eerder in Romandië een bekkenbreuk had opgelopen. De Duitsers Phil Bauhaus, Johannes Fröhlinger en Simon Geschke en de Deen Sören Kragh Andersen zijn de andere renners in de voorselectie.

Dumoulin

In tegenstelling tot vorig jaar zal Tom Dumoulin de Tour dit jaar niet rijden. De Limburger won vorige maand de Giro d'Italia en wellicht rijdt hij in augustus en september nog de Vuelta a España. Donderdag stapte hij af in de Ronde van Zwitserland omdat hij oververmoeid is.

Ten Dam en Stamsnijder zijn de enige Nederlanders van Sunweb die de Giro reden én nog kans maken op de Tour.

De Tour begint op zaterdag 1 juli in het Duitse Düsseldorf en op zondag 23 juli komt het peloton aan in Parijs. Ondanks de aanwezigheid van klassementsrenner Barguil, die in 2015 veertiende werd in de Tour, mikt Sunweb voornamelijk op dagsucces.

Matthews bewijst deze week in de Ronde van Zwitserland dat hij in vorm is. De Australiër won de derde etappe, nadat Arndt de sprint voor hem had aangetrokken. Maar Sunweb gaat volgens ploegleider Hendrik Werner niet alleen voor de sprint.

"We willen in onze Tourselectie niet alleen een sterke 'lead-out' voor Michael hebben, maar ook renners meenemen die in de overgangsetappes een kans maken met ontsnappingen", aldus Werner.