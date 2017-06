Oververmoeide Dumoulin niet meer van start in Ronde van Zwitserland

De winnaar van de Giro d'Italia stond er niet goed voor in het algemeen klassement. Hij was de nummer 26 met 6.30 achterstand op geletruidrager Damiano Caruso. Steven Kruijswijk staat vijftien tellen achter de Italiaan tweede.

Dinsdag liet Dumoulin al doorschemeren dat hij zich niet goed voelde in de Zwitserse rittenkoers, die tot en met zondag duurt. De Giro en de nasleep van zijn historische zege in Italië zorgden ervoor dat hij vermoeid rondreed in Zwitserland en dat veranderde de afgelopen dagen niet.

"We hebben nog geprobeerd om ervoor te gaan, maar na een paar dagen is duidelijk geworden dat het allemaal een beetje teveel voor me is geweest", twitterde Dumoulin kort nadat hij donderdag de koers verliet.

NK tijdrijden

Door zijn afstappen heeft Dumoulin tijd om tot rust te komen. Hij gaat op 21 juni nog wel van start bij het NK tijdrijden, maar de Tour de France, die op zaterdag 1 juli begint in Düsseldorf, laat hij schieten.

Sunweb-ploegleider Marc Reef besefte in de eerste dagen in Zwitserland al dat Dumoulin niet topfit was. "Toen we naar Zwitserland gingen, wisten we zelfs al dat we de situatie met Tom van dag tot dag gingen bekijken'', aldus Reef.

"In de vierde etappe met finish bergop zagen we al dat Tom het moeilijk had. Woensdag heeft hij het weer geprobeerd, maar we moeten nu concluderen dat het niet de moeite waard is om verder te vechten. Het is voor Dumoulin belangrijk de batterij op te laden voor het NK en zich daarna, na een korte pauze, voor te bereiden op het tweede deel van zijn seizoen.''

Belangrijkste doel in die tweede helft van het seizoen van Dumoulin is het WK tijdrijden op 20 september in het Noorse Bergen. De Nederlander pakte pas een keer een WK-medaille en dat was brons bij de tijdrit in 2014 in het Spaanse Ponferrada.