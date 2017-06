Begeerde Kittel wil van Quick-Step duidelijkheid over toekomst

Tegenover de Belgische krant Het Nieuwsblad erkent Kittel dat Katusha-Alpécin interesse heeft getoond en dat is niet de enige ploeg.

"Dat is toch logisch?", vindt Kittel, die woensdag als tweede eindigde in de proloog van de de Ster ZLM Toer. "De andere ploegen zien ook dat we in onzekerheid leven. En dan worden er visjes uitgeworpen. In dit wereldje is het belangrijk om op sommige momenten ook aan jezelf te denken.”

Overigens benadrukt de 29-jarige Kittel, die sinds 2015 voor Quick-Step rijdt, dat hij niet per se weg hoeft. "Voor alle duidelijkheid: er is momenteel niets concreets. En het zou mooi zijn als ik mijn carrière hier kan voortzetten."

Kittel, die bij de Belgische formatie ploeggenoot is van Niki Terpstra, gaf bij ploegbaas Patrick Lefevere ook al aan dat hij open staat voor een langer verblijf. Lefevere is naar de Ster ZLM Toer, die nog tot en met zondag duurt, gekomen om te praten met de renners.

"Ik kijk ernaar uit wat Patrick te vertellen heeft", zegt Kittel. "En ik spreek niet voor mij alleen, maar ook voor de andere renners van de ploeg. Ik heb van Patrick nog niets gehoord welke richting het met de ploeg zal uitgaan. En dat hoop ik nu te vernemen."

Tour de France

De ZLM Toer is voor Kittel de laatste rittenkoers voordat hij op zaterdag 1 juli aan de Tour de France begint. Hij zegt dat hij zich in zijn voorbereiding niet laat afleiden door de contractperikelen.

"Ik ben hier naartoe gekomen om op een ontspannen manier naar de Tour toe te leven. Dit is mijn laatste rittenkoers voor de Tour. En het is hier best leuk. Dat ondervond ik ook vorig jaar. Als aanloop naar de Tour wil ik vooral rust."

Vorig jaar sprintte Kittel naar één ritzege in de Ronde van Frankrijk. Zijn totaal aantal ritzeges in de Tour is negen.