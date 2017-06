Ritzege Sagan in Zwitserland, Kruijswijk blijft tweede in klassement

De 27-jarige Sagan was na 222 kilometer oppermachtig in de massasprint in de straten van Cevio en pakte zo zijn veertiende ritzege ooit in de Zwitserse rittenkoers. Sinds de editie van 2011 won de Slowaak altijd minimaal een rit.

De Zwitser Michael Albasini werd tweede en de Italiaan Matteo Trentin kwam als derde over de meet. Kruijswijk finishte in het peloton en zag de gele leiderstrui niet dichterbij komen. Damiano Caruso blijft aan de leiding in het algemeen klassement. De Italiaan heeft vijftien seconden voorsprong op de Nederlandse kopman van Lotto-Jumbo.

Caruso's landgenoot Domenico Pozzovivo staat negen tellen achter Kruijswijk op de derde plaats. Ook de nummer vier, de Sloveen Simon Spilak, heeft negen seconden achterstand op de Nederlander. De 30-jarige Spilak won de Ronde van Zwitserland in 2015. Vorig jaar ging de eindzege naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

De etappe van donderdag gaat waarschijnlijk wel voor verandering in de top van het klassement zorgen. Het peloton wacht een bergrit over 166 kilometer van Locarno naar La Punt. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag en eindigt met een tijdrit.

Asselman

De vijfde etappe was met 222 kilometer van Bex naar Cevio de langste van deze ronde en werd gekleurd door zes vluchters. In de kopgroep zat een Nederlander: Jesper Asselman van Roompot-Nederlandse Loterij. De Amerikaan Benjamin King, de Kazach Arman Kamyshev, de Noor Lars-Petter Nordhaug, de Nieuw-Zeelander Sam Bewley en de Belg Jelle Wallays waren de andere vluchters.

Asselman en King hielden het langst stand op het parcours dat de laatste vijftig kilometer vlak was. Op zes kilometer van de meet werd het tweetal ingerekend door het peloton, terwijl het hard was gaan regenen.

De Duitser Nikias Arndt, ploeggenoot van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, probeerde in de laatste kilometer weg te rijden, maar Sagan reageerde alert en trok vol door. De wereldkampioen van BORA-Hansgrohe liet concurrenten Albasini en Trentin niet meer in de buurt komen en sprintte overtuigend naar de winst.