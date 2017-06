Ritzege Sagan in Ronde van Zwitserland, Kruijswijk blijft tweede in klassement

De 27-jarige Sagan was na 222 kilometer oppermachtig in de massasprint in de straten van Cevio en pakte zo zijn veertiende ritzege ooit in de Zwitserse rittenkoers. Sinds de editie vab 2011 won de Slowaak altijd minimaal een rit.

De Zwitser Michael Albasini werd tweede en de Italiaan Matteo Trentin kwam als derde over de meet. Kruijswijk finishte in het peloton en zag de gele leiderstrui niet dichterbij komen. Damiano Caruso blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft vijftien seconden voorsprong op de Nederlandse kopman van Lotto-Jumbo.

De etappe van donderdag gaat waarschijnlijk wel voor verandering in de top van het klassement zorgen. Het peloton wacht een bergrit over 166 kilometer van Locarno naar La Punt.