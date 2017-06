Koning noemt Verbruggen 'man met groot hart voor wielersport'

''Hein Verbruggen leeft in mijn herinnering voort als een man met een groot hart, voor de olympische beweging, voor de wielersport en voor de mensen om hem heen", laat Willem-Alexander weten in een bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. ''Ik wens zijn familie en vrienden sterkte toe."

Verbruggen overleed op 75-jarige leeftijd aan leukemie. Hij werd in 1996 lid van het IOC en had in die hoedanigheid regelmatig contact met Willem-Alexander, die voor zijn koningschap ruim vijftien jaar IOC-lid was.

IOC-voorzitter Thomas Bach roemt Verbruggen. "Hij was een vechter voor zijn sport en kende geen angst", zegt Bach op de website van het comité.

Bach prijst Verbruggen ook wegens zijn werkzaamheden voor het IOC. "Dankzij zijn grote betrokkenheid en managementkwaliteiten heeft hij enorm bijgedragen aan het succes van de Olympische Spelen van 2008 in Peking."

Verbruggen was bij die Spelen voorzitter van de coördinerende commissie. "Hij zal hiervoor voor altijd worden herinnerd bij het IOC", aldus Bach. Na het evenement werd Verbruggen benoemd tot erelid van het IOC en ereburger van de Chinese hoofdstad.

Armstrong

Rondom de dopingaffaire van Lance Armstrong werd Verbruggen nog beschuldigd van corruptie. Daarnaast zou hij een positieve test van de Amerikaan verdoezeld hebben.

Verbruggen heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en streed tot het einde voor zuivering van zijn naam.

Vorige maand won hij nog een rechtszaak van journalist Paul Kimmage, die 11.000 euro schadevergoeding moest betalen omdat hij meermaals had beweerd dat Verburggen op de hoogte was van fraude bij dopingcontroles bij onder meer Armstrong.

Minuut stilte

Wielerbond UCI, die Verbruggen van 1991 tot 2005 als voorzitter diende, stond woensdag met een tweet stil bij het overlijden van de Brabander.

"De UCI heeft met bedroefdheid kennisgenomen van het overlijden van Hein Verbruggen. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden", schrijft de internationale wielerbond.

Minister Edith Schippers van Sport reageerde ook via Twitter: ''Hein Verbruggen heeft tot op het laatst veel betekend voor de sport. Ik condoleer zijn naasten met dit grote verlies.''

IOC-lid Camiel Eurlings: ''Hij was een van Nederlands grootste sportbestuurders ooit. De verslagenheid hier in Lausanne is groot. Vaarwel vriend."

Bij de start van de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland werd er woensdag een minuut in stilte in acht genomen ter nagedachtenis van Verbruggen.