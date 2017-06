Vos hoopt over vijf weken rentree te maken na 'mooie' sleutelbeenbreuk

Vos (30) toont zich woensdag tegenover de NOS opgelucht dat ze slechts een gebroken sleutelbeen overhield aan de valpartij. Haar helm voorkwam ergere schade.

"Ik ben behoorlijk hard op mijn hoofd gevallen, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen last van gehad. Gezien de klap die ik heb gehad, denk ik dat een sleutelbeenbreuk nog een meevaller is."

"Het ging behoorlijk hard, ik had een snelheid van tegen de zestig in een uitgedunde groep. De weg werd smaller en de groep maakte een manoeuvre naar links, waar ik zat", kijkt Vos terug op haar crash.

"Ik dacht nog: oeh, de hekken komen wel heel dichtbij. En het volgende moment lag ik al."

WK

Maandag werd al duidelijk dat Vos moet passen voor het NK (24 juni) en de Giro Roza (30 juni tot en met 9 juli). Vermoedelijk zal de olympisch kampioene van 2012 eind juli of begin augustus haar rentree kunnen maken.

"Dat ik de NK mis is balen. Dat is een mooie wedstrijd waar ik echt naar uit heb gekeken. De Giro was voor mij dit seizoen sowieso geen hoofddoel", vertelt Vos, die in september in Bergen haar vierde wereldtitel op de weg hoopt te behalen.

"De wegwedstrijd op de WK is voor mij echt wel een doel. Het is een mooi parcours in Noorwegen. Ik hoop daar weer in goeie vorm te staan."