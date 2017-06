Voormalig UCI-voorzitter Hein Verbruggen (75) overleden

Dat bevestigt de Nederlandse wielerbond KNWU aan NU.nl. Verbruggen was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI. Na zijn terugtreding in 2005 werd hij benoemd tot erevoorzitter.

In 1996 werd de Brabander ook lid van het olympisch comité IOC. Hij had daar onder meer een belangrijke rol bij het organiserend comité van de Olympische Spelen 2008 in Peking.

Na dat evenement trad hij terug en werd hij bij het IOC benoemd tot erelid. Ook het NOC*NSF gaf hem die titel. De stad Peking benoemde Verbruggen in 2009 tot ereburger.

Armstrong

Toch was de geboren Helmonder niet onomstreden tijdens zijn loopbaan. De wielerbaas zou op de hoogte zijn geweest van het dopinggebruik van Lance Armstrong en de Amerikaan een hand boven het hoofd hebben gehouden. Die verdachtmaking werd nooit bewezen.

In 2010 beschuldigde wielrenner Floyd Landis Verbruggen ervan 100.000 dollar aan steekpenningen te hebben ontvangen om een positieve dopingtest van Armstrong te verdoezelen. Verbruggen heeft altijd ontkend geld te hebben aangenomen van Armstrong.

Een interne onderzoekscommissie concludeerde in 2015 dat er geen indicatie was van een financiële afspraak of corruptie tussen Armstrong en Verbruggen.

Rechtszaak

Verbruggen deed er ook na zijn afscheid alles aan om zijn naam te zuiveren. Vorige maand nog won hij een slepende rechtszaak tegen journalist en oud-wielrenner Paul Kimmage, die Verbruggen 11.000 euro schadevergoeding moest betalen omdat hij meermaals had beweerd dat de gewezen sportbestuurder op de hoogte was van fraude bij dopingcontroles bij onder meer Armstrong. Verbruggen bleef benadrukken dat hij juist de strijd tegen bloeddoping was aangegaan.

Verbruggen leed aan leukemie, waaraan hij is overleden. Volgende week zou hij 76 jaar zijn geworden.

Voorafgaand aan de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland werd woensdag een minuut stilte gehouden voor de voormalig UCI-voorzitter.