Kruijswijk spreekt van 'goed teken', Dumoulin legt zich neer bij tijdverlies

"Hier had ik wel op gehoopt", beaamt Kruijswijk na de bergrit voor de camera van De Telegraaf. "Het is nog steeds afwachten hoe ik deze ronde ga eindigen, maar het is wel een goed teken dat ik goed hersteld ben van de Giro."

De kopman van Lotto-Jumbo slaagde er op de slotklim net niet in om dagwinnaar Larry Warbasse nog te achterhalen, maar deed wel goede zaken in de strijd om de gele trui. Hij geeft nu vijftien seconden toe op Damiano Caruso.

"Hopelijk kan ik hier een goed resultaat rijden. Vandaag was in ieder geval een stap in de goede richting. Ik voelde me heel de klim wel goed. Ik had alleen niet het vertrouwen om echt voluit te gaan en ik wist dat het moeilijk werd om voor de etappezege te gaan."

Desondanks kan de 30-jarige Brabander prima leven met zijn resultaat. "Dat je dan derde in de rit wordt is goed en daarmee kan je uitkijken naar het weekend", blikt hij alvast vooruit op de laatste etappes van de negendaagse koers.

Attent

Zijn ploegleider Addy Engels was ook blij met het vormpeil dat Kruijswijk liet zien in de rit van hoofdstad Bern naar Villars-sur-Ollon. "Steven heeft heel goed gereden. Hij voelde zich ook goed."

"Het is mooi dat hij na de teleurstellend verlopen Giro hier toch laat zien dat de vorm zeker wel aanwezig is. In het groepje met vijf man dat uiteindelijk wegreed, zag hij er ook gewoon sterk uit en zat hij niet alleen maar aan te klampen."

"Hij reed attent en zat met de besten mee. Dat resulteert dan uiteindelijk in een mooie derde plek en een tweede plaats in het algemeen klassement", beschouwt Engels op de website van Lotto-Jumbo.

​Dumoulin

De tweede plaats behoorde voor de vierde etappe nog toe aan Dumoulin. De Giro-winnaar kon het tempo echter niet bijbenen en leverde op de meet flink wat tijd in ten opzichte van de concurrentie. De Limburger staat nu 27e.

"Ik heb er met het team alles aan gedaan, maar ik had al snel door dat het er niet in zat. We hebben het nog wel geprobeerd en ik probeerde zo lang mogelijk aan te haken, maar op een gegeven moment knapte het elastiek en was het gewoon klaar", zegt hij op de site van Team Sunweb.

Marc Reef, ploegleider bij de Duitse equipe, erkende ook dat dit het maximale was voor Dumoulin. "Nikias Arndt, Michael Matthews en Georg Preidler probeerden hem nog te ondersteunen op de slotklim maar uiteindelijk had de juiste benen niet."

Woensdag gaat de Ronde van Zwitserland verder met de langste etappe van deze editie, die 222 kilometer telt. Halverwege komt het peloton de Simplonpas pas tegen, een klim van 20 kilometer tegen gemiddeld stijgingspercentage van 6,6.