UCI haalt Bardiani-CSF maand uit koers vanwege dopinggeval voor Giro

Beide Italianen werden bij een out-of-competition-controle betrapt op het gebruik van verboden groeihormonen. Twee weken later bleek ook hun B-staal positief.

Tussen 14 juni en 14 juli mag Bardiani-CSF bij geen enkele wielerwedstrijd onder de vlag van de UCI starten.

Bardiani-CSF is het niet eens met de beslissing en gaat in beroep bij het mondiale sporttribunaal CAS. De ploeg vindt dat het niet verantwoordelijk is voor de daden van de "dwaze" Pirazzi en Ruffoni.

Giro

Door de positieve test van de twee belangrijkste troeven begon Bardiani met slechts zeven renners aan de honderdste editie van de Giro. Het procontinentale team eindigde als 22e en laatste in het ploegenklassement in Italiƫ.

Bardiani is geen lid van de MPCC, de beweging die zich inzet voor een geloofwaardige wielersport, sinds het twee jaar geleden zelf uit het project stapte nadat het een renner met een te lage cortisolwaarde in zijn bloed had laten starten in de Giro.