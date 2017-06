Warbasse soleert naar ritzege in Zwitserland, Kruijswijk nieuwe nummer twee

De 29-jarige Caruso kwam op veertig seconden van Warbasse als tweede over de eindstreep in Villars-sur-Ollon, voor Kruijswijk. Voor de Amerikaanse dagwinnaar (26) van Aque Blue Sport, die bijna de hele etappe op kop reed, was het zijn eerste zege bij de profs.

Matthews, die met een voorsprong van negentien seconden op Caruso aan het vertrek in Bern was verschenen, kon al vroeg het tempo niet meer volgen en moest veel tijd inleveren in de 143 kilometer lange bergetappe.

Kruijswijk, de kopman van Lotto-Jumbo, begint woensdag met een achterstand van vijftien seconden op Caruso. De Italiaan Domenico Pozzovivo en de Sloveen Simon Spilak, die samen met Caruso en Kruijswijk over de finish kwamen, zijn op 24 seconden de nummer drie en vier in het algemeen klassement.

Tom Dumoulin maakte een flinke duikeling in de rangschikking. De Limburger begon als nummer twee aan de rit, maar kwam op ruim 7 minuten van Warbasse over de meet en zakte naar de 27e positie in het klassement. De Giro-winnaar lijkt met zijn achterstand van 6.29 geen aanspraak meer te maken op het geel.

Van der Lijke

De rit werd gekleurd door een lange vlucht van Warbasse, de Canadees Antoine Duchesne en de Nederlanders Lars Boom en Nick van der Lijke. Het viertal slaagde er na een hectische beginfase met veel vluchtpogingen in zich los te maken van het peloton.

Het leidende kwartet reed een maximale voorsprong van zo'n acht minuten bij elkaar, maar op de eerste beklimming van de dag viel de kopgroep uiteen. Boom moest zijn drie medevluchters laten gaan en even later kon ook Van der Lijke het tempo niet meer volgen.

De 25-jarige Zeeuw van Roompot-Nederlandse Loterij slaagde er echter in om nog voor de top van de Col des Mosses aan te haken en kwam zelfs als eerste boven, waar hij het maximale aantal punten voor het bergklassement pakte. Daarin hoeft hij nog maar één punt toe te geven op blauwetruidrager Lasse Norman Hansen.

Op de steile slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 moest Duchesne vervolgens lossen en even later schudde Warbasse ook Van der Lijke weer van zich af.

Onder aanvoering van Kruijswijk opende een groep achtervolgers in de slotkilometers nog wel de jacht op Warbasse, maar de geëmotioneerde Amerikaan hield stand en kwam juichend over de streep. "Dit is prachtig. Ik kan nauwelijks geloven dat ik hier win na jaren hard werken."