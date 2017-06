Matthews wint rit en pakt leiding in Ronde van Zwitserland

Matthews werd in de slotfase, met daarin een venijnig klimmetje, goed van voren gehouden door zijn ploeggenoten. De Australiër won vervolgens van kop af de sprint van het flink gedecimeerde peloton.

Hij neemt de gele trui over van de Zwitser Stefan Küng, die niet in de voorste groep eindigde. Tom Dumoulin staat op tien seconden achterstand van zijn ploeggenoot tweede in het klassement.

Ook Steven Kruijswijk liep geen tijdverlies op in de listige slotkilometer. De Colombiaanse titelverdediger Miguel Angel Lopez (Astana) en zijn landgenoot Carlos Betancur (Movistar) lieten zich wel verrassen en verloren 26 seconden.

Reinders

De rit was 160 kilometer lang en ging van Menziken naar Bern. Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) zat samen met de Deen Lasse Norman Hansen in de ontsnapping van de dag. De Nederlander werd op zo'n twintig kilometer van de meet gepakt, zijn oude vluchtmakker tien kilometer later.

In de laatste kilometers hielden de ploegen van Matthews, Degenkolb (Trek) en Sagan (Bora) het tempo hoog, waardoor niemand wist te ontsnappen.

Domenico Pozzovivo probeerde op de helling in de laatste kilometer nog weg te komen, maar ook de kleine Italiaan wist een massasprint niet te voorkomen. Daarin was Matthews vrij eenvoudig de snelste.

Dinsdag wacht de eerste bergrit van de ronde. De vierde etappe eindigt bergop in Villars-sur-Ollon.