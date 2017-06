Froome ziet Porte als favoriet voor Tour de France

Porte finishte in de Franse rittenkoers die als voorbereiding op de Tour geldt op de tweede plaats. In de laatste etappe raakte de Australiër zijn leiderstrui kwijt aan Astana-renner Jakob Fuglsang.

"Richie was veruit de sterkste man in koers deze week", zegt Froome tegen Cyclingnews.

"Zijn team werd zondag op tastisch vlak verslagen door Astana, maar ik zie hem nog altijd als favoriet voor de Tour omdat hij de beste man in het peloton is."

BMC-renner Porte (32) was van 2012 tot en met 2015 ploeggenoot van de eveneens 32-jarige Froome bij Team Sky. De Australiër eindigde vorig jaar in dienst van zijn nieuwe ploeg op de vijfde plek in de door Froome gewonnen Tour. Dat was de eerste top-tien klassering voor Porte in de belangrijkste wielerronde ter wereld.

Druk

Dit jaar won Porte de Tour Down Under en de Ronde van Romandië. Zondag kon hij zijn leidende positie in de Dauphiné niet vasthouden tijdens de bergachtige slotetappe.

"Ik ben zelf vaak in die situatie geweest", zei Froome. "Als je de gele trui draagt, voel je veel druk. Je hebt het idee dat de hele wereld achter je aanzit."

De Brit moest zelf genoegen nemen met een vierde plek in het eindklassement, op 1.33 van Fuglsang. "Ik was hier om te winnen, maar dat is niet gelukt. Gelukkig heb ik hier wel een week harde koers meegemaakt. Dat was nodig, want ik had pas negentien racedagen gehad dit jaar. Hopelijk kan ik hiermee vooruit richting de Tour.

De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli met een tijdrit in Düsseldorf.