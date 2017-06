Dennis snelste in proloog Ronde van Zwitserland, Dumoulin vijfde

De coureur van BMC had 6.24 minuten nodig voor het 6 kilometer korte parcours met start en aankomst in Cham. Daarmee was hij acht seconden sneller dan de Zwitser Stefan Küng.

Tom Dumoulin kon zijn zege in de Giro d'Italia geen passend vervolg geven. De Nederlands kampioen tijdrijden eindigde op negen seconden achterstand als vijfde, nog net achter de Australiër Michael Matthews en de Oostenrijker Matthias Brändle.

Lars Boom reed eveneens een goede proloog. De Brabander van Lotto-Jumbo eindigde als zevende op twaalf seconden van Dennis. Zijn ploeggenoot Steven Lammertink werd negende op veertien seconden achterstand. Hun kopman Steven Kruijswijk verloor heel wat meer tijd. De Brabander eindigde op 31 seconden van Dennis als 73e.

Dumoulin schreef de Giro twee weken geleden als eerste Nederlander op zijn naam. De Limburger wist afgelopen week nog niet of hij serieus voor de winst in Zwitserland zou kunnen gaan.

Na zijn grote inspanningen in de Giro en de daaropvolgende festiviteiten om zijn eindzege gaat hij per etappe bekijken wat er mogelijk is.

De Ronde van Zwitserland gaat zondag verder met een heuvelachtige etappe. Ook die begint en eindigt in Cham. Volgende week zondag staat de laatste etappe op het programma, een individuele tijdrit van en naar Schaffhausen.