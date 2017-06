Bauhaus wint vijfde etappe in Dauphiné, Bouwman leidt bergklassement

Bauhaus troefde na 175,5 kilometer koers van La Tour-de-Salvagny naar Macon onder anderen Arnaud Démare en Bryan Coquard af. De Fransmannen werden respectievelijk tweede en derde.

Koen Bouwman van Lotto-Jumbo kwam in de vijfde etappe op vijf van de zes bergen als eerste boven en nam zo de leiding in het bergklassement over van Thomas De Gendt.

Bouwman liet dinsdag al van zich spreken in de Dauphiné door de derde etappe op knappe wijze op zijn naam te schrijven. Voor de Nederlander was dat zijn eerste grote zege als prof.

De Gendt is nog wel de leider in het algemeen klassement met 27 seconden voorsprong op de Australiër Richie Porte, die woensdag de individuele tijdrit op zijn naam schreef. Stef Clement van Lotto-Jumbo en Sam Oomen (Team Sunweb) staan respectievelijk vierde en negende in de algemene rangschikking.

Nederlanders

In de heuvelachtige vijfde rit waren het de Nederlanders die lang de dienst uitmaakten. In de kopgroep van vier zaten, naast de Fransman Julien El Farès, ook Bouwman, Marco Minnaard en Dylan van Baarle.

Het viertal koesterde op zijn hoogtepunt bijna zes minuten voorsprong. In het slot van de etappe werden de vluchters echter één voor één gepakt door het peloton.

Van Baarle bleef vijftien kilometer voor de finish alleen over met een voorsprong van veertig seconden op het peloton, maar ook de 25-jarige renner Cannondale hield het niet vol. Zes kilometer voor de meet moest hij capituleren.

In de onvermijdelijke massasprint was het uiteindelijk Bauhaus die zich de sterkste toonde en de ritzege veiligstelde.

In de Dauphiné staan nog drie bergetappes op het programma. Vrijdag wacht een 147,5 kilometer lange rit van Villars-les-Dombes naar La Motte-Servolex.