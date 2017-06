Dumoulin verlengt contract bij Team Sunweb tot 2022

De 26-jarige Limburger maakte vorige maand indruk door de Giro d'Italia op zijn naam te schrijven. Vorig jaar droeg hij ook al enkele dagen de roze leiderstrui en datzelfde deed hij toen in de Ronde van Spanje.

"Ik ben heel blij in dit team, dus een nieuw contract was voor mij vanzelfsprekend. De filosofie van de ploeg past bij me en ik weet dat ik me als renner blijf ontwikkelen en we elkaar sterker maken", aldus Dumoulin.

"Ieder jaar hebben we ons weer verbeterd en we blijven stappen maken en ons verbeteren. Ik ben hier gegroeid in de afgelopen zes jaar en ik weet zeker dat we in de komende jaren op deze manier doorgaan."

Dumoulin rijdt sinds 2012 voor Team Sunweb, dat eerder onder meer Argos-Shimano en Giant-Alpecin heette. Eerder maakte hij deel uit van de opleidingsploeg van Rabobank.

Spekenbrink

Iwan Spekenbrink, de directeur van de ploeg met een Duitse licentie, is tevreden dat Dumoulin nog lang bij Team Sunweb wil blijven.

"Hij is één van onze belangrijkste wielrenners en gelooft ook in onze plannen", stelt hij. "We hebben samen al veel successen gevierd. Er kunnen er nu nog veel volgen."

Dumoulin won in totaal drie ritten in de Giro en boekte in zowel de Tour als Vuelta twee dagzeges. Op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro pakte hij zilver op de tijdrit. In 2014 pakte hij op hetzelfde onderdeel brons.