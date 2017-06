Poels maakt rentree in Route du Sud en hoopt op Tourdeelname

Poels gaat volgende week donderdag van start in de Route du Sud, een vierdaagse wielerkoers door Zuid-Frankrijk. De 29-jarige Limburger kwam het hele voorjaar niet in actie vanwege de kniekwetsuur.

In de Route du Sud wil Poels aantonen dat hij fit is voor de Tour, die op 1 juli in Düsseldorf van start gaat. In die grote ronde is Poels een belangrijke helper van drievoudig winnaar Chris Froome.

"Als Wout op niveau is, is hij een vrij zekere factor", zei Sky-ploegleider Servais Knaven dinsdag in De Limburger.

"Maar ook voor ons is het afwachten. Hij heeft al heel lang niet meer gekoerst en is pas sinds een goede maand echt aan het trainen. We willen zien wat zijn niveau in een wedstrijd is en kijken hoe zijn knie het houdt."

Tijdens de Route du Sud houdt Team Sky de vorderingen van Poels nauwlettend in de gaten. "We zijn wel heel voorzichtig. Als die knieklachten terugkomen, moeten we meteen weer op de rem trappen. Daar nemen we geen enkel risico mee", aldus Knaven.