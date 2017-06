Cavendish maakt na maandenlange afwezigheid rentree in Slovenië

Cavendish kwam sinds Milaan-San Remo (18 maart) niet meer in actie omdat hij kampt met de ziekte van Pfeiffer.

"Mark is nog steeds aan het herstellen", vertelt zijn ploegleider Roger Hammond bij Dimension Data maandag aan Cyclingnews. "Daarom rijdt hij ook niet in de Dauphiné of in de Ronde van Zwitserland."

"Er is helaas geen planning zoals bij een sleutelbeenbreuk het geval is. Iedereen herstelt anders van de ziekte van Pfeiffer. We spelen geen spelletjes, maar weten het gewoon niet. Het gaat geleidelijk, maar hij is nu weer terug op de fiets."

De Ronde van Slovenië staat van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni op het programma. Hierna rijdt Cavendish ook nog het Brits kampioenschap.

Tour de France

De enkelvoudig wereldkampioen op de weg heeft deelname aan de Tour de France ook nog niet uit zijn hoofd gezet. De drieweekse beproeving door Frankrijk begint op zaterdag 1 juli.

Cavendish bewaart goede herinneringen aan de Tour. Hij won er maar liefst dertig etappes, dertien en 26 meer dan in respectievelijk de Giro d'Italia en de Vuelta a España.