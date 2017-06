Renners houden in Dauphiné minuut stilte voor slachtoffers aanslagen Londen

Renners van de Britse ploeg Sky vormden vooraan het peloton een rij, een dag nadat in Londen bij een dubbele aanslag op de London Bridge en bij Borough Market minstens zeven doden en tientallen gewonden vielen.

Op Twitter meldt Sky dat de ploeg in gedachten is bij de slachtoffers in de Engelse hoofdstad.

De eerste etappe van de Dauphiné is 170 kilometer lang en start en eindigt in Saint-Étienne. Titelverdediger Chris Froome is één van de deelnemers. Hij bereidt zich in de rittenkoers voor op de Tour de France.