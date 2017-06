Renners kijken uit naar 'groot spektakel' bij nieuwe Hammer Series

"Het wordt een groot spektakel", aldus Movistar-renner Alex Dowsett tegen Cyclingnews. "Tactisch gezien is alles nieuw, het wordt heel interessant."

De Hammer Series is een nieuw driedaags wielerevenement dat georganiseerd wordt Velon, een organisatie die opgezet is door een aantal WorldTour-ploegen om de wielersport te vernieuwen.

Het grootste verschil met een 'gewone' wielerkoers is dat de uiteindelijke winnaar niet een individuele renner maar een ploeg zal zijn. Elk team heeft een selectie van zeven renners, waarvan er per koers vijf opgesteld mogen worden.

De Hammer Series bestaat uit drie verschillende koersen die meetellen voor het klassement. Vrijdag is een klimkoers van 77 kilometer rond de Vaalserberg. In de elf rondes van 7 kilometer moet er steeds twee keer geklommen worden.

Zaterdag is de 'Hammer Sprint', een vrijwel vlakke koers over acht rondes van 12,4 kilometer. Elke ronde krijgen de eerste tien renners punten, net als bij de klimkoers van vrijdag.

Ploegachtervolging

De wedstrijd wordt zondag afgesloten met een ploegachtervolging van drie rondes van 14,9 kilometer.

De teams starten in de omgekeerde volgorde van het klassement van de eerste twee dagen, waarbij de verdiende punten worden omgerekend in tijdverschillen. De ploeg die in deze tijdrit als eerste over de streep komt, is de eerste winnaar van de Hammer Series.

"We hebben de laatste jaren gezien dat korte etappes vaak de meest opwindende zijn om naar te kijken", zegt Dowsett. "Met de korte koersen hier zal het heel zwaar worden."

Philippe Gilbert, een van de blikvangers bij Quick-Step Floors, verwacht ook veel van het nog onbekende format. "Ik denk dat mensen het leuk gaan vinden. Het peloton zal waarschijnlijk niet lang bij elkaar blijven. Daardoor zal het de hele tijd interessant blijven voor de fans."

Giro-winnaar Tom Dumoulin is een van de grote publiekstrekkers bij het evenement, dat vrijdag om 15.15 uur begint met de klimkoers rondom Vaals.