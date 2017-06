Tien fietsen WorldTour-ploeg Bahrain-Merida gestolen in Limburg

De negen tijdritfietsen en een wegfiets werden uit de teamtruck voor het ploeghotel in Limburg gestolen. Bahrain-Merida is in Nederland vanwege de Hammer Series, een nieuwe, driedaagse wedstrijd die vrijdag begint.

Op zijn website geeft Bahrain-Merida donderdag een beschrijving van de fietsen en vraagt iedereen die de fietsen aantreft contact op te nemen met het team of de lokale politie.

De diefstal heeft tot gevolg dat de ploeg uit Bahrein zondag in de afsluitende ploegentijdrit van de Hammer Series waarschijnlijk niet onder optimale omstandighenden kan presteren .

"De motivatie van de renners is onverminderd groot, maar we zullen waarschijnlijk wel onze wegfietsen moeten gebruiken voor de ploegentijdrit van zondag", schrijft het team van ploegleider Tristan Hoffman.

Lotto-Jumbo

Bahrain-Merida is niet de eerste wielerploeg dit seizoen die bestolen is in Limburg. In april werden in de aanloop naar de Amstel Gold Race achttien fietsen ontvreemd bij de procontinentale formatie CCC Sprandi Polkowice uit Polen, maar die werden nog voor de start van de klassieker teruggevonden in een verlaten voertuig.

Bij de procontinentale ploeg Nippo Vini Fantini uit Italië werden in april kort voor de start van de Volta Limburg Classic zestien fietsen gestolen. Tijdens de Eneco Tour van vorig jaar kregen Lotto-Jumbo en Dimension Data bezoek van fietsendieven.

De Hammer Series is een nieuwe experimentele wedstrijd die vrijdag begint met een klimkoers. Zaterdag moet er gesprint worden en zondag is er een ploegentijdrit.