Froome ziet Quintana niet als grootste concurrent in Tour de France

"Mijn gevaarlijkste tegenstanders worden renners die de Giro d'Italia niet hebben gereden: Richie Porte, Alberto Contador en Romain Bardet'', zegt Froome (32) in een gesprek met persbureau Reuters. Contador won de Tour al tweemaal, terwijl Bardet vorig jaar tweede werd.

De Brit ziet zijn voormalig ploeggenoot Porte echter als belangrijkste uitdager. "Richie is dit seizoen in geweldige vorm. Hij heeft de Tour Down Under gewonnen en recent de Ronde van Romandië. Het parcours van de Tour dit jaar past erg goed bij hem."

Van Nairo Quintana heeft Froome mindere verwachingen. De Colombiaan eindigde afgelopen weekend als tweede in de door Tom Dumoulin gewonnen Giro.

Quintana

"Ik denk dat het te zwaar wordt voor Nairo om de Giro en de Tour te rijden", meent de kopman van Team Sky, die in juli voor de vierde keer de Tour hoopt te winnen. Eerder veroverde Froome de gele trui in 2013, 2015 en 2016.

Froome heeft tijdens zijn trainingskamp op Tenerife weinig van de Giro meegekregen. "Er was geen tv. Maar Quintana is vaak beter in zijn tweede grote ronde.''

Quintana werd twee keer tweede in de Tour de France achter Froome, in 2013 en 2015. Vorig jaar eindigde de Colombiaan als derde. Zijn ploeggenoot Alejandro Valverde werd eerder door Froome wel als een gevaarlijke outsider betiteld.

Thomas

Geraint Thomas, een van de beoogde helpers van Froome tijdens de Tour de France, moest in de Giro opgeven na een valpartij. Froome voorziet geen problemen voor de Tour die over precies een maand van start gaat.

"Het was een grote teleurstelling voor Geraint dat hij de Giro niet kon uitrijden. Maar voor de Tour is dat alleen maar gunstig, want hij zal frisser aan de start verschijnen en heeft meer tijd om zich voor te bereiden."

Een andere belangrijke knecht van Froome, Wout Poels, maakte tijdens het trainingskamp in Tenerife zijn terugkeer na blessureleed.

De Tour begint op 1 juli met een tijdrit in Düsseldorf.