Tour de France start in 2019 in Brussel

De inmiddels 71-jarige Merckx boekte zijn eerste eindzege in 1969 en in 2019 is dat vijftig jaar geleden. In 1970, 1971, 1972 en 1974 stond de Belg ook in de gele trui op het podium in Parijs.

"Merckx was de allergrootste wielrenner van allemaal", zei Tour-directeur Christian Prudhomme dinsdag bij de bekendmaking van het nieuws op het stadhuis in Brussel.

Ook de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur nam het woord. "We willen laten zien dat Brussel meer is dan de bestuurlijke stad van België", zei Mayeur.

Düsseldorf

Het is voor het eerst sinds 2012 dat de Tour in België zal beginnen. Destijds was de Grand Départ in Luik, evenals in 2004. Ook in Brussel werd al eens eerder gestart en dat was in 1958. Bovendien was Brussel in 1947 de eerste hoofdstad na Parijs waar het Tour-peloton doorheen reed. De derde Belgische stad die de Grand Départ organiseerde was Charleroi in 1975.

Komende zomer start de Tour op 1 juli in het Duitse Düsseldorf en volgend jaar vertrekt het peloton vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée.

Het etappeschema voor de Tour van 2019 is nog niet bekendgemaakt. Dat zal waarschijnlijk pas in het najaar van 2018 gebeuren.