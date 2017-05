Breukink vindt Giro-winnaar Dumoulin 'absoluut geen eendagsvlieg'

"Zijn concurrenten zullen hem in geen enkele ronde meer uit het oog verliezen", zegt Breukink maandag tegen NUsport. "Vanaf nu is Tom standaard een kanshebber, daar ontkomt hij niet aan. Maar hoe hij deze Giro de druk van het dragen van de leiderstrui al doorstaan heeft, maakt veel indruk."

De huidige ploegleider van Team Roompot-Nederlandse Loterij denkt dat de winst van Dumoulin in de Giro een opmaat kan zijn voor nog meer mooie resultaten de komende jaren. De Limburger kan zich volgens Breukink meten met de besten.

"De eerste keer is de moeilijkste, zeggen ze. Daarna heb je de rust dat je al een grote ronde op je naam hebt staan. Vincenzo Nibali, Nairo Quintana en Chris Froome hebben ook al meerdere keren gewonnen, dat zijn speciale renners. Dumoulin kan daarbij horen, dat heeft hij in zich."

Zijn nieuwe status als winnaar van een grote wielerronde zal hooggespannen verwachtingen met zich meebrengen, maar Breukink is ervan overtuigd dat Dumoulin daar goed mee om kan gaan. "Tom zal zeker geen eendagsvlieg zijn. Hij heeft al veel moois laten zien en we mogen nog veel moois van hem verwachten in de toekomst."

"Tom is pas 26, maar heeft al veel meegemaakt. Hij komt nu op zijn hoogste niveau en kan nog wel een aantal jaren mee. Voor de sport is het belangrijk dat je zo'n vertegenwoordiger van je land hebt, daar kunnen anderen op meeliften."

Klassementsrenner

Voor aanvang van de Giro wees de 53-jarige Breukink Dumoulin al aan als kanshebber, maar dat de renner van Team Sunweb daadwerkelijk de roze trui veroverde, is toch een verrassing voor hem.

"Tom heeft zich een echte klassementsrenner getoond deze Giro. Je zag hem groeien in zijn rol de voorbije weken", aldus de nummer twee van de Ronde van Italië in 1988 en de nummer drie van de Tour de France van 1990.

Naast zijn dominantie in de tijdritten behoorde Dumoulin in Italië ook bergop tot de besten, iets waar volgens Breukink de concurrentie geen rekening mee had gehouden. "Vanaf het begin konden zijn concurrenten bij aankomsten bergop niet van Tom wegrijden. Dat zullen Quintana en Nibali niet gedacht hebben."

"Het is ook absoluut niet zo dat Dumoulin alleen maar aan het aanklampen was. Hij heeft zeer aanvallend gereden, zo pakte hij ook de ritwinst in die bergetappe. Zelfs in de derde week was hij nog de evenknie van Nibali en Quintana, hoewel het in de voorlaatste rit nog spannend werd."

Sanitaire stop

Dat sterk rijden niet alles is, werd echter wel duidelijk in de bizarre zestiende etappe. Tijdens de loodzware rit kreeg Dumoulin last van maagproblemen, waardoor hij zelfs even moest afstappen voor een sanitaire stop. Dat zorgde voor een ongekende en onverwachte spanning, ook bij Breukink.

"Je weet op dat moment ook niet wat hij heeft. Hij kan ziek zijn, of op een andere manier niet fit. Het was een cruciaal moment, vlak voor de beklimming. Opeens stond Tom naast de weg en dook hij de berm in, toen dacht ik wel: wat gebeurt hier nou?"

"Als Tom niet had gewonnen, was dat natuurlijk het beslissende moment geweest", vervolgt de nummer twee van de Giro in 1988. "Dat is het nu nog steeds eigenlijk, maar nu omdat Tom liet zien hoe sterk hij was, fysiek én mentaal. In de beklimming verloor hij daarna in zijn eentje geen verdere tijd meer en in de afdaling was hij zelfs sneller dan Nibali. Daardoor kunnen we er gelukkig nu een beetje om lachen."

Tour

De lijst van mensen die zeggen dat Dumoulin ook de Ronde van Frankrijk kan winnen, is explosief gegroeid tijdens en vlak na de Giro. Onder anderen Mark Cavendish, Laurens ten Dam en Joop Zoetemelk, zelf de laatste Nederlandse Tourwinnaar, spraken dat uit. Breukink houdt nog een slag onder de arm.

"In de Tour heb je te maken met een ander parcours en weer andere tegenstanders. Het parcours van deze Giro was op het lijf van Dumoulin geschreven. Chris Froome bijvoorbeeld zal niet zo veel tijd verliezen in een tijdrit. Maar Tom heeft alle kwaliteiten in huis om mee te doen voor de overwinning."

Toch voorspelt ook Breukink dat Dumoulin binnenkort een gooi kan doen naar de gele trui. "Contador zit al in zijn nadagen en Froome is er ook niet eeuwig meer bij. Van de volgende generatie zijn Dumoulin en Nairo Quintana de grootste kandidaten, en we weten inmiddels dat Tom Quintana kan aftroeven in een grote ronde."