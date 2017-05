'Dumoulin unieke renner door talent, karakter en wil om samen te werken'

"Ik heb hier de laatste week van de Giro een echte kampioen gezien. Talent - heel veel talent - een sterk karakter en de bereidheid om samen te werken maken van Tom een unieke renner", aldus Spekenbrink in gesprek met NUsport.

"We wisten al dat Tom hard kan fietsen, die data hadden we. Maar wielrennen is een sport van vallen, nog een keer vallen en weer opstaan. Je moet supersterk zijn, ook op spannende momenten. Je moet door die pijn heen. En je moet boven jezelf uitstijgen. Dat heeft Tom de afgelopen weken allemaal gedaan."

De 26-jarige Dumoulin kroonde zich zondag tot de eerste Nederlands Giro-winnaar door tweede te worden in de slottijdrit naar Milaan en zo van de vierde naar de eerste plaats in het klassement te stijgen.

De Limburger deed zo iets wat zijn ploeg eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden, of in ieder geval nog niet dit jaar. "We hadden een langetermijnplan over hoe we verder wilden bouwen met Tom", zegt Spekenbrink.

"Bij onze ploegpresentatie in januari zeiden we dat een achtste of negende plek in de Giro ook goed zou kunnen zijn, want in ons hoofd was dit een eerste mijlpaal voor een verder proces. Maar ik denk dat we nu even moeten zeggen dat we morgen - of anders overmorgen - weer verdergaan met dat proces."

Ploeg

Spekenbrink benadrukt dat Dumoulin de Giro niet alleen gewonnen heeft. "We herinneren ons nog de etappe van afgelopen vrijdag waarin hij op een minuut achterstand reed. Waar was hij toen geweest zonder ploeg?"

"Later in die rit, op het moment dat Tom het moeilijk had, steeg Simon Geschke - nota bene een renner die vanaf dag één bij ons in de ploeg rijdt - boven zichzelf uit door heel belangrijk werk te doen op de slotklim."

"En dan Laurens ten Dam, hoe die op Tom ingepraat heeft. In het wielrennen heb je een heel sterke ploeg nodig en dan kun je met bijzondere renners een wedstrijd winnen. Zo zien wij het in ieder geval."

Spekenbrink begon zijn avontuur in 2005 met het kleine Skil-Shimano. Twaalf jaar later is hij de ploegbaas van een bepalend World Tour-team, en de ploegbaas van een team dat kan zeggen dat het een grote ronde heeft gewonnen.

"Dit is een bekroning voor onze ploeg, het winnen van zo'n grote trofee", aldus Spekenbrink. "Dit maken we misschien nooit meer mee. Als je de blijdschap zag bij iedereen van de ploeg; grandioos. Het voelde een beetje alsof het plein in Milaan van Team Sunweb was."