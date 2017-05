Dumoulin hoopt dat hij niet anders benaderd zal worden als Giro-winnaar

"Ik zal altijd dezelfde persoon blijven", aldus Dumoulin. "Misschien zullen mensen om me heen me anders gaan benaderen, maar ik hoop echt dat ik nog steeds zonder problemen door Maastricht kan lopen. Ik kan hard fietsen, maar ben ook maar een normaal mens."

Dat 'normale mens' zette de afgelopen drie weken in de honderdste Giro d'Italia een abnormale prestatie neer door zijn eerste grote ronde te winnen waarvoor hij zich specifiek had voorbereid als klassementsrenner.

Dumoulin mag daardoor nu in één adem genoemd worden met grote renners als Fausto Coppi, Eddy Merckx, Gino Bartali, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Alberto Contador.

"Het is geweldig als je al die namen op de trofee ziet", zegt Dumoulin. "Ik ben vereerd dat ik bij die lange lijst van kampioenen hoor. Ik voel me geen groot kampioen, maar je gaat bijna denken dat ik het wel ben, als je de lijst zo ziet. Het is heel speciaal."

Zoetemelk

De kopman van Team Sunweb is bovendien de eerste Nederlandse winnaar ooit van de Giro d'Italia en de derde Nederlander met een grote ronde op zijn erelijst, na Jan Janssen (Ronde van Spanje 1967, Ronde van Frankrijk 1968) en Zoetemelk (Ronde van Spanje 1979, Tour 1980).

"Het is ook heel speciaal dat het zo lang geleden was dat een Nederlander een grote ronde had gewonnen", aldus Dumoulin. "Ik hoop dat er snel meer zullen volgen, maar ben nu vooral blij dat ik deel uitmaak van de roemruchte lijst van Giro-winnaars."

De geboren Maastrichtenaar vindt het nog moeilijk in te schatten wat hij in Nederland heeft losgemaakt de afgelopen drie weken. "Maar ik hoop dat alles hetzelfde blijft, dat ik hetzelfde blijf."

"Ik ga niet mijn hele leven omgooien omdat ik Giro-winnaar ben. Ik heb een heel grote race gewonnen, maar waarom zou ik veranderen?"