Dumoulin dolblij en opgelucht na eindwinst in Giro d'Italia

De 26-jarige Dumoulin ging de slottijdrit naar Milaan als nummer vier van het klassement in, maar werd door al zijn concurrenten als grote favoriet gezien.

Die rol maakte de Nederlands kampioen tijdrijden meer dan waar, al ging het niet vanzelf. "Ik heb me bijna opgevreten van de zenuwen. Ik was zo nerveus. Ik kon bijna niet kalm blijven vandaag. Gelukkig waren de benen goed. Ik ben er vol voor gegaan."

Zijn achterstand van 53 seconden op Nairo Quintana verdween echter als sneeuw voor de zon, hoorde hij tijdens zijn tijdrit. De Colombiaan gaf uiteindelijk meer dan een minuut toe, waardoor Dumoulin de eerste Nederlandse winnaar van de Giro is.

"Ik wilde geen tussentijden horen, maar ik had met de ploegleiding afgesproken dat ze het zouden doorgeven als het goed ging, zodat ik minder risico's in de bochten hoefde te nemen. Dat sein kreeg ik halverwege al. Dat vond ik wel heel snel."

Toen Dumoulin de meet passeerde werd hij direct gefeliciteerd door zijn ploegleiders. "Ze riepen direct: je hebt gewonnen. Even zag ik dat het verschil maar drie seconden was, dus daar was ik boos om. Maar ik heb het gehaald. Dit is geweldig."

Podium

Het winnen van de Giro is het absolute hoogtepunt in de loopbaan van Dumoulin. "Veel mooier dan dit gaat het niet worden", erkende hij. "Ik heb nog heel veel te leren voor de toekomst. Ik hoop dat er nog meer moois in het vat zit, maar eerst ga ik genieten."

Dumoulin was na de podiumceremonie vol lof over zijn ploeg. "Met zijn allen op het podium, dat is gewoon geweldig. De sfeer is altijd super fijn geweest. Altijd ontspannen, nooit in paniek. We hebben gewoon ons ding gedaan."

Qua hoogtepunten haalde niets het bij de uitreiking van de bokaal, zei Dumoulin. "Maar de overwinning op Oropa was ook super mooi. Ik voel nu alleen maar blijdschap."