Van Emden hoopt dat droom in vervulling gaat in slottrijdrit Giro

"Ik bedacht me dat deze tijdrit de grootste kans uit mijn carrière is om een rit te winnen in een grote ronde", aldus van Emden, die 33 minuten en 8 seconden deed over de 29,3 vlakke kilometers van Monza naar Milaan en daarmee al enige tijd aan de leiding gaat.

"Dit was mijn dag in deze Giro. Het is voor het eerst in mijn loopbaan dat ik echt van start ben gegaan met de hoop om te winnen. En een tijdrit winnen in een grote ronde is echt een droom voor mij."

De 32-jarige Van Emden kwam volledig kapot over de streep in Milaan. "Er is geen morgen meer, dus ik kon alles geven", zei de renner van Lotto-Jumbo toen hij weer kon praten.

"De tijdrit had van mij wel negen kilometer korter mogen zijn, maar dat maakt aan het einde van een grote ronde niet zo heel veel meer uit."

Dumoulin

Tom Dumoulin, de nummer vier van het klassement die voor de roze trui gaat, is waarschijnlijk de grootste concurrent voor Van Emden in de strijd om de dagzege.

"Tom is een vriend van mij", zegt Van Emden. "We wonen dicht bij elkaar, dus we trainen regelmatig samen. Het is fantastisch dat hij zo goed rijdt deze ronde, ik vind het supermooi. Als ik een klimmer was geweest, dan had ik hem de laatste dagen echt wel geholpen waar ik zou kunnen."

"Ik hoop echt dat hij de Giro wint, maar ik hoop niet dat hij mijn tijd vandaag verbetert. Ik hoop dat ik Tom versla, ik hoop dat ik iedereen versla. Dan zijn er twee blije mensen in Nederland, buiten alle fans natuurlijk."

Kruijswijk

Het winnen van de slotrit zou op de valreep alsnog een groot succes zijn voor Lotto-Jumbo deze Giro, nadat kopman Steven Kruijswijk in de eerste twee weken al veel tijd verloor en zaterdag voor de voorlaatste rit moest afstappen.

"Het is jammer dat Steven is uitgevallen", aldus Van Emden. "Maar ik heb vorig jaar zo ontzettend gebaald dat hij de ronde niet won, de teleurstelling was toen ontzettend groot. Daarbij vind ik dit maar een kleine kanttekening."

Tom Dumoulin vertrekt om 16.47 uur voor zijn tijdrit.