'Het zal voor Dumoulin echt om seconden gaan bij slottijdrit in Milaan'

"Laten we ons alsjeblieft nog niet rijk rekenen, want dit is de laatste dag van een grote ronde en dan gelden er andere wetten", aldus Visbeek in gesprek met NUsport.



"Ik heb goede hoop dat het Tom gaat lukken om het roze te veroveren, maar er kan niks mislopen. Het zal echt om seconden gaan in Milaan."



Dumoulin beperkte zaterdag in de laatste bergrit van de Giro het verlies op zijn grootste concurrenten tot vijftien seconden. Hij begint daardoor zondag als de nummer vier van het klassement aan de vlakke tijdrit van 29,3 kilometer van Monza naar Milaan.



De 26-jarige tijdritspecialist moet 53 seconden goedmaken op Quintana, veertien seconden op Vincenzo Nibali en tien seconden op Thibaut Pinot om als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië te winnen.

Druk

In de eerste tijdrit van deze Giro, de tiende etappe van Foligno naar Montefalco, pakte de ontketende Dumoulin minimaal twee minuten op de huidige top drie van het klassement. Die chronorace was echter langer (39,8 kilometer) en heuvelachtig.



"De situatie is nu compleet anders", benadrukt Visbeek. "We zitten in de laatste week en hebben net zes bergritten op rij gereden. Tom moet goed herstellen, rustig blijven en goede benen hebben zondag."



"Zijn voordeel is dat hij dit al een aantal keer gedaan heeft: onder extreem hoge druk een tijdrit rijden."

Apeldoorn

De ploegleider wijst daarbij op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (waarop Dumoulin zilver pakte), de openingstijdrit van de Giro van vorig jaar in Apeldoorn (die Dumoulin won) en de openingstijdrit van de Tour de France van 2015 in Utrecht (waarop Dumoulin vierde werd).



"We weten dat Tom om kan gaan met de druk", stelt Visbeek. "Maar hij zal nu een heel goede tijdrit op de mat moeten leggen. Want 53 seconden pakt hij niet zomaar terug, daar moet hij echt serieus zijn best voor doen."



Giuseppe Fonzi zal zondag om 13.45 uur als eerste renner van start gaan in de slottijdrit. Dumoulin is om 16.47 uur aan de beurt, waarna als laatsten Pinot (16.50 uur), Nibali (16.53 uur) en Quintana (16.56 uur) van het startpodium zullen rollen.