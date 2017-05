Mollema denkt dat Dumoulin honderdste Ronde van Italië gaat winnen

"Het staat dicht bij elkaar en het zal spannend zijn tot het eind, maar ik denk dat Dumoulin de Giro gaat winnen", aldus Mollema na de finish van de laatste bergrit in Asiago.

Dumoulin en Mollema verloren zaterdag vijftien seconden op Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo en rozetruidrager Nairo Quintana.

Dumoulin zakte daardoor naar de vierde plaats in het klassement, maar de Limburger hoeft zondag in de vlakke tijdrit van 29,3 kilometer van Monza naar Milaan 'slechts' 53 seconden goed te maken op Quintana.

"Tom moet het nog wel even doen, maar als je kijkt naar zijn eerste tijdrit, dan heeft hij een heel mooie uitgangspositie", stelt Mollema.

Vals plat

De Groninger werd na de rit bedankt door Dumoulin, omdat hij net als Bob Jungels en Adam Yates in de laatste vijftien kilometer goed meewerkte in de achtervolging op het leidende kwintet. Die vijf liepen daardoor nooit ver uit.

"We werkten goed samen in ons groepje", zei Mollema. "Op de voorlaatste klim had ik het even lastig, maar daar kwam ik goed doorheen. De laatste vijftien kilometer waren vals plat op en af en dat ligt me wel."

De kopman van Trek-Segafredo vond het mooi meegenomen dat hij een landgenoot kon helpen. "Natuurlijk wist ik dat Tom voor het roze reed en een goede kans heeft op de eindzege, al reed ik ook voor mezelf."

Top tien

Mollema staat namelijk zelf ook nog in de top tien van het klassement. Zijn zevende plaats lijkt redelijk vast te staan, want het gat met de nummer acht (Yates) is 3 minuten en 47 seconden en zijn achterstand op de nummer zes (Pozzovivo) is 1 minuut en 33 seconden.

"Wie weet, als ik een supertijdrit rijd, kan ik Pozzovivo misschien nog voorbij gaan in het klassement. Dat zal het maximale zijn, en dat gaat ook al heel lastig worden", aldus Mollema.

"Ik voel dat ik de laatste dagen langzaam beter word, het is lekker om zo de Giro af te sluiten. Zondag nog een goede tijdrit rijden en dan zien we wel waar ik eindig."