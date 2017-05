Dumoulin: 'In tijdrit afzien als een buffel en dan zien we het wel'

De kopman van Team Sunweb realiseerde zich terdege dat hij dat vooral aan Bauke Mollema, Bob Jungels en Adam Yates te danken had. "Ik ben Bauke, Bob en Adam voor altijd dankbaar", zei een tevreden Dumoulin. "Eindelijk zijn we klaar met die bergen."

De 26-jarige Limburger heeft met alleen nog een vlakke tijdrit over bijna dertig kilometer naar Milaan voor de boeg de eindzege voor het grijpen. Hij moet als nummer vier van het algemeen klassement 53 seconden goedmaken op leider Nairo Quintana.

"De tijdsverschillen zullen niet zo groot zijn als twee weken geleden", doelde Dumoulin op de eerste chronorace, waarin hij met overmacht de sterkste was en na bijna veertig kilometer zo'n drie minuten pakte op onder anderen Quintana.

"Een tijdrit na drie weken is anders dan na anderhalve week. Het niveau van de eerste tijdrit zal ik ook niet halen, maar dat gaat niemand lukken. Ik moet morgen afzien als een buffel en me niet bezig houden met wat anderen doen."

Speculeren

Dumoulin gaf dan ook aan geen behoefte te hebben om over een eventuele eindzege te speculeren. "Daar heb ik nu geen zin in. Ik ben nu blij met mijn optreden van vandaag. Ik merk wel dat het scherpe randje eraf is. Het niveau dat ik in de rit naar Oropa haalde, heb ik niet meer."

Wel waren zijn benen stukken beter dan vrijdag, toen hij zijn roze trui verspeelde aan Quintana. "Dat is een understatement. Ik voelde meteeen dat ik beter was dan gisteren. Ik werd veel fitter wakker."

Dat hij niet mee kon toen Quintana en Vincenzo Nibali versnelden, was niet zo gek, erkende Dumoulin. "Ik had het superzwaar. Maar ik weet ook dat als ik geen hongerklop krijg of me ziek of erg slecht voel, ik eigenlijk nooit breek als ik mijn eigen tempo pak."

Dumoulin kan zondag de eerste Nederlander worden die de Giro d'Italia wint. "Maar ik ben niet bezig met de geschiedenis. Ik ga morgen gewoon volle bak en dan zien we het wel aan de finish."