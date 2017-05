Maurits Lammertink sterkste in vierde rit Ronde van België

De 26-jarige Nederlander van Katusha troefde in Ans zijn medevluchter, de Portugees Ruben Guerreiro van Trek-Segafredo, in een sprint af. De Belg Jens Keukeleire werd op kleine afstand derde.

Voor Lammertink, die eerder voor onder meer Vacansoleil-DCM en Roompot-Nederlandse Loterij reed, is het de eerste zege dit jaar. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van Luxemburg.

Donderdag was er in de Ronde van België ook al Nederlands succes, want toen won Mathieu van der Poel de tweede etappe door Philippe Gilbert en collega-veldrijder Wout van Aert in de sprint te kloppen.

De Fransman Remi Cavagna van Quick-Step Floors is in het bezit van de leiderstrui. Nummer twee Keukeleire geeft vijf tellen toe. De Ronde van België duurt nog tot en met zondag.