Dumoulin houdt schade beperkt in laatste bergetappe, ritzege Pinot

De ritzege in de voorlaatste etappe ging naar Thibaut Pinot, die Ilnur Zakarin (tweede) en Vincenzo Nibali (derde) in de sprint klopte. Zij bleven met Domenico Pozzovivo en Nairo Quintana een groepje met Dumoulin net voor.

De Limburger kwam op vijftien seconden achterstand over de streep. Dumoulin moet zondag in de 29 kilometer lange tijdrit naar Milaan 53 seconden goedmaken op Quintana. Ook Nibali en Pinot zijn hem in het klassement gepasseerd, al is die marge zeer gering.

De etappe ging over 190 kilometer van Pordenone naar Asiago, met onderweg twee zware beklimmingen. Met name op die laatste berg werd Dumoulin verschillende keren aangevallen door Quintana en Nibali. De Limburger kon steeds aanvankelijk niet mee, maar zag zijn achterstand nooit groter worden dan een seconde of twintig.

Jungels

De achterstand van Dumoulin op de top van de laatste berg, die op 14 kilometer van de finish lag, was daarom speelbaar. Samen met renners als Bauke Mollema en de Luxemburger Bob Jungels wist hij het gat nooit groter te laten worden. Met name Jungels toonde zich een welkome kracht.

Terwijl voorin Pinot de sterkste in de sprint was, en bovendien tien seconden bonificatie pakte, kwam Dumoulin leeg over de streep. Hij had vooraf gesteld tevreden te zijn als zijn achterstand hetzelfde zou blijven, maar kan ongetwijfeld leven met zijn geringe achterstand.

Dumoulin wist in de eerste tijdrit in deze Giro bijna drie minuten te pakken op Quintana, terwijl ook Nibali en Pinot meer dan twee minuten op de tijdritspecialist verloren. Die tijdrit was echter wel tien kilometer langer.

Slagter

De kopgroep van de dag telde zes renners, onder wie de Nederlander Tom-Jelte Slagter. De renner van Cannondale kon echter niet mee met de Belgen Dylan Teuns (BMC) en Dries Devenyns (Quick-Step Floors). Zij bleven lang voorop, maar werden op de slotklim bijgehaald.

Zakarin en Pozzovivo waren toen al uit de groep der favorieten gesprongen, waar Dumoulin en Mollema moeite hadden om bij te blijven. Dat was sein voor Quintana en Nibali om weg te springen. Zij werden even later achterhaald door Pinot. Dat drietal kwam in de afzink van de slotklim bij de twee leiders.

Even leek het erop dat de groep van Dumoulin dat ook zou lukken, maar zij bleven steken op een seconde of vijftien. Steven Kruijswijk, de derde Nederlander in de top van het klassement, ging vanwege maagproblemen niet meer van start.